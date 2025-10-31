#Народный юрист
События

Касым-Жомарт Токаев принял генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 17:48 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 октября 2025 года пишет Акорда.

"В ходе встречи глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в конце ноября в Кыргызской Республике. Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности Организации", – говорится в пресс-релизе.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ запланирована на 27 ноября текущего года в Бишкеке.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев принял ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. И выступил на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
