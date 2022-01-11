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Законодательство РК
12:11 11.01.2022

Токаев подчеркнул возможность высокого риска вывода капитала за рубеж

валюта Фото: Zakon.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев отдельно заострил внимание на высоком риске вывода капитала финансово-промышленных групп за рубеж, передает Zakon.kz.
Отдельно заострю внимание на следующем вопросе. В связи с введением ЧП высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж. В том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю Нацбанку совместно с Агентством по финмониторингу и регулированию финансовых рынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно, я подчеркиваю, необоснованно выводящих средства из страны.Касым-Жомарт Токаев
Оксана Житникова
Токаев Касым-Жомарт
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