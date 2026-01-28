Токаев: Мошенники присваивают триллионы из социальной сферы

Фото: АФМ РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) заявил о непрекращающихся попытках вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил: "Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо". По его словам, подобные явления нужно решительно искоренять. "Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача. Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Качественная реализация этой важной задачи напрямую зависит от вашей работы". Касым-Жомарт Токаев Ранее Токаев поставил безотлагательную задачу перед Агентством по финансовому мониторингу. Читайте подробнее здесь.

