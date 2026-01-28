#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Политика

Токаев: Мошенники присваивают триллионы из социальной сферы

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:29 Фото: АФМ РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) заявил о непрекращающихся попытках вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил:

"Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо".

По его словам, подобные явления нужно решительно искоренять.

"Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача. Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Качественная реализация этой важной задачи напрямую зависит от вашей работы".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев поставил безотлагательную задачу перед Агентством по финансовому мониторингу. Читайте подробнее здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент Казахстана сравнил борьбу с мошенниками с ветряными мельницами
14:38, Сегодня
Президент Казахстана сравнил борьбу с мошенниками с ветряными мельницами
Безотлагательную задачу поставил Токаев перед Агентством по финансовому мониторингу
14:22, Сегодня
Безотлагательную задачу поставил Токаев перед Агентством по финансовому мониторингу
Жанат Элиманов снова возглавил АФМ
15:32, 16 сентября 2024
Жанат Элиманов снова возглавил АФМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
15:42, Сегодня
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
15:26, Сегодня
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
15:25, Сегодня
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
15:04, Сегодня
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: