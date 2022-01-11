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Законодательство РК
12:17 11.01.2022

Токаев: Члены правительства должны регулярно выезжать в регионы

Президент РК, Касым-Жомарт Токаев Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев констатировал, что в целом эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка, передает Zakon.kz.
Руководители госорганов не умеют, а порой боятся общаться с народом. Члены правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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