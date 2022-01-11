12:20 11.01.2022
Президент Казахстана высказался о численности госслужащих
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о численности государственных служащих, передает Zakon.kz.
Без государственного аппарата само государство не может успешно существовать. На текущем этапе численность государственных служащих следует признать оптимальной. После всех организационных решений, связанных с назначением нового правительства, эту численность, я считаю, можно зафиксировать на среднесрочный период. А потом посмотрим.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства пояснил, как можно сократить численность госаппарата.
Если мы постепенно будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду, то и, следовательно, численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться.Касым-Жомарт Токаев