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Президент о премиях госслужащим: Зарабатывают они немного

Президент Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 16:43 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев прокомментировал тему возможного запрета на выплату премий государственным служащим, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил президент, Министерством финансов уже даны разъяснения – оснований для такого запрета не существует. Госслужащие выступают одними из главных проводников системных преобразований в стране.

"Зарабатывают они немного, часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы. Считаю, что для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной. И премии помогают решать эту задачу. По-другому сложно привлечь на госслужбу квалифицированных специалистов и предотвратить текучку кадров", – сказал Касым-Жомарт Токаев 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства.

Он поручил правительству пересмотреть систему социальной помощи гражданам. Государственную адресную социальную помощь должны получать действительно нуждающиеся граждане. По словам Касым-Жомарта Токаева, встречаются случаи, когда сразу несколько человек из одной семьи получают адресную социальную помощь.

"К сожалению, такие люди не хотят трудиться и зарабатывать на жизнь, потому что рассчитывают на помощь от государства. Это неприемлемо. В конечном счете, такая позиция ведет к социальному иждивенчеству", – констатировал он.

Ранее министр финансов Мади Такиев высказался о премировании госслужащих.

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