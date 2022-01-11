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Законодательство РК
12:22 11.01.2022

Отчет ради отчета – Токаев о тотальной бюрократии

бюрократия Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса назвал одну из главных причин некачественной реализации реформ, сообщает Zakon.kz.

По его словам, проблемой является тотальная бюрократия.

Это одна из главных причин некачественной реализации реформ. От этой «болезни» предстоит излечиться всем нам. Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое. Госорганы по-прежнему хранят макулатуру. Данные госорганов требуется признать официальными, иначе зачем мы вводим цифровизацию, это же не модная игрушка. Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что большинство совещаний нужно проводить онлайн.

Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации госаппарата будут в отдельном указе.Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
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