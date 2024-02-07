Токаев: Нужна результативность, а не бюрократия

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Президент Касым-Жомарт Токаев 7 февраля на расширенном заседании Кабмина дал поручения насчет того, как необходимо поменять работу правительства и акиматов, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия. "У правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются. Это недопустимо. В процессе обсуждений и согласований между государственными органами инициативы теряют изначальный замысел. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе. Нужна результативность, а не бюрократия". Касым-Жомарт Токаев Глава государства отметил, что для эффективной работы правительства и реализации реформ требуется системный подход, сочетающий оперативное решение вопросов и долгосрочное видение развития экономики. На расширенном заседании президент также обозначил новый ориентир развития казахстанской экономики. 6 февраля глава государства назначил нового премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Читайте также Токаев призвал усилить контроль за качеством строительства Токаев о созданном Министерстве водных ресурсов: Пока результатов не приносит Нельзя перегибать палку: Токаев о возврате активов

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