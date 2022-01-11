Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:52 11.01.2022

В Казахстане разработают программу по повышению доходов населения

доходы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса поручил разработать программу повышения доходов населения, сообщает Zakon.kz.

По его словам, следует принять комплекс мер.

Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Поручаю правительству совместно с НПП «Атамекен» в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения.Касым-Жомарт Токаев

Он уточнил, что следует обеспечить принятие Социального кодекса.

В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора. Президент Казахстана

Новость по теме

Президент поручил решить проблемы с занятостью западных и южных регионов РК

Кроме того, глава государства заявил, что особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной.

Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны.Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости