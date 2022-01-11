В Казахстане разработают программу по повышению доходов населения

По его словам, следует принять комплекс мер.

Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Поручаю правительству совместно с НПП «Атамекен» в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Касым-Жомарт Токаев

Он уточнил, что следует обеспечить принятие Социального кодекса.

В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора. Президент Казахстана

Новость по теме Президент поручил решить проблемы с занятостью западных и южных регионов РК

Кроме того, глава государства заявил, что особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной.