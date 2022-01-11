12:52 11.01.2022
В Казахстане разработают программу по повышению доходов населения
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса поручил разработать программу повышения доходов населения, сообщает Zakon.kz.
По его словам, следует принять комплекс мер.
Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Поручаю правительству совместно с НПП «Атамекен» в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения.Касым-Жомарт Токаев
Он уточнил, что следует обеспечить принятие Социального кодекса.
В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора. Президент Казахстана
Кроме того, глава государства заявил, что особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной.
Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны.Касым-Жомарт Токаев