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Законодательство РК
13:03 11.01.2022

В Казахстане повысили максимальную сумму гарантии по депозитам до 20 млн тенге

гарантирование по депозитам Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил о повышении максимальной суммы гарантии по сберегательным депозитам до 20 млн тенге, передает Zakon.kz.

В фонде напомнили, что соответствующие поправки подписал 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Изменения были внесены в закон «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» и вводятся в действие с 11 января 2022 года.

Согласно новым изменениям повысится и максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте. В этом случае максимальная совокупная сумма гарантии составит также 20 млн тенге.

В КФГД отмечают, что ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии: возмещение будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе.

На текущий момент объем накопленного специального резерва с учетом 70% уставного капитала КФГД составляет 847 млрд тенге. Данный уровень специального резерва выше законодательно установленного порога на 5% и соответствует лучшим мировым практикам.КФГД

Как отмечается, все банки, имеющие лицензию на прием и ведение депозитов физических лиц в Казахстане, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов.

Таким образом, деньги всех казахстанцев в банках второго уровня находятся под защитой КФГД в пределах указанных выше лимитов.

Лариса Черненко
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