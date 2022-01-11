В Казахстане повысили максимальную сумму гарантии по депозитам до 20 млн тенге

В фонде напомнили, что соответствующие поправки подписал 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Изменения были внесены в закон «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» и вводятся в действие с 11 января 2022 года.

Согласно новым изменениям повысится и максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте. В этом случае максимальная совокупная сумма гарантии составит также 20 млн тенге.

В КФГД отмечают, что ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии: возмещение будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе.

На текущий момент объем накопленного специального резерва с учетом 70% уставного капитала КФГД составляет 847 млрд тенге. Данный уровень специального резерва выше законодательно установленного порога на 5% и соответствует лучшим мировым практикам. КФГД

Как отмечается, все банки, имеющие лицензию на прием и ведение депозитов физических лиц в Казахстане, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов.

Таким образом, деньги всех казахстанцев в банках второго уровня находятся под защитой КФГД в пределах указанных выше лимитов.