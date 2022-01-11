13:23 11.01.2022
Важно не расслабляться – Токаев об ухудшении эпидситуации
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса высказался об ухудшении эпидемиологической ситуации, передает Zakon.kz.
Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости, фиксируется более 2 тыс. новых случае заражения в сутки. За весь период пандемии число заражений составило более 1 млн человек. Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с КВИ. Это также должно быть ключевой задачей нового правительства.Касым-Жомарт Токаев
8 января в Минздраве сообщили о резком ухудшении эпидситуации.