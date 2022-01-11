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Законодательство РК
14:32 11.01.2022

Участие в массовых беспорядках — МВД задержало еще 13 человек

рк, беспорядки, мвд, задержания Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел РК предоставили информацию о задержании лиц, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках, передает Zakon.kz.
Доставлены по подозрению в участии в массовых беспорядках 288 лиц. Задержаны и водворены в изолятор временного содержания 13 человек.Оперативный штаб МВД

За нарушение режима ЧП в отношении 114 лиц составлены административные протоколы по ст. 476, ч. 1, п. 10 КоАП РК. Санкцией суда административным арестам подвергнуты 108 человек.

Проведенными рейдовыми мероприятиями изъято 34 единицы оружия и 43 патрона. На изъятое оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.Оперативный штаб МВД

Ранее сообщалось, что на 11 января в органы внутренних дел доставлено 9900 лиц.

Динара Халдарова
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