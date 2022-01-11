15:54 11.01.2022
В Казахстане изменили перечень услуг связи в секторе телекоммуникаций
Фото: pixabay
Постановлением правительства РК от 30 декабря 2021 года внесены изменения в правила проведения конкурса по определению операторов универсального обслуживания, а также в перечень услуг связи в секторе телекоммуникаций, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень вошли:
услуги индивидуального доступа к интернет-сети со скоростью соединения от 2 Мбит/с до 8 Мбит/с;
услуги индивидуального доступа к интернет-сети по технологии волоконно-оптических линий связи со скоростью соединения более 8 Мбит/с;
услуги местной телефонной связи, за исключением абонентов, субсидируемых по услуге индивидуального доступа к интернет-сети.
Постановление вводится в действие с 21 января 2022 года.