В Казахстане изменили перечень услуг связи в секторе телекоммуникаций

Так, в перечень вошли:

услуги индивидуального доступа к интернет-сети со скоростью соединения от 2 Мбит/с до 8 Мбит/с;

услуги индивидуального доступа к интернет-сети по технологии волоконно-оптических линий связи со скоростью соединения более 8 Мбит/с;