#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.78
576.06
6.35
Право

В Казахстане сокращен перечень услуг в секторе почтовой связи

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, почтовое отделение, доставка почты, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 15:07 Фото: Zakon.kz
Приказом МЦРИАП от 14 мая 2025 года внесены изменения в Перечень универсальных услуг связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, сокращен Перечень услуг связи, закрепленный в секторе почтовой связи.

Теперь он выглядит так:

  • Услуги по пересылке нерегистрируемого письма.
  • Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке.

Ранее почта оказывала еще две услуги:

  • Услуги по пересылке нерегистрируемой почтовой карточки.
  • Услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли. 

Перечень услуг связи, закрепленный в секторе телекоммуникаций, остался прежним:

  • Услуги индивидуального доступа к сети Интернет со скоростью соединения от 2 Мбит/с до 8 Мбит/с.
  • Услуги индивидуального доступа к сети Интернет по технологии волоконно-оптических линий связи со скоростью соединения более 8 Мбит/с.
  • Услуги местной телефонной связи, за исключением абонентов, субсидируемых по услуге индивидуального доступа к сети Интернет. 

Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В цену смартфонов хотят включить перечень обязательных отечественных приложений и программ
Право
15:18, Сегодня
В цену смартфонов хотят включить перечень обязательных отечественных приложений и программ
Казахстан возобновит сотрудничество с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов
Право
12:57, Сегодня
Казахстан возобновит сотрудничество с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов
В Казахстане утвердили правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельхозпроизводителям
Право
11:52, Сегодня
В Казахстане утвердили правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельхозпроизводителям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: