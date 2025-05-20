В Казахстане сокращен перечень услуг в секторе почтовой связи

Фото: Zakon.kz

Приказом МЦРИАП от 14 мая 2025 года внесены изменения в Перечень универсальных услуг связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, сокращен Перечень услуг связи, закрепленный в секторе почтовой связи. Теперь он выглядит так: Услуги по пересылке нерегистрируемого письма.

Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке. Ранее почта оказывала еще две услуги: Услуги по пересылке нерегистрируемой почтовой карточки.

Услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли. Перечень услуг связи, закрепленный в секторе телекоммуникаций, остался прежним: Услуги индивидуального доступа к сети Интернет со скоростью соединения от 2 Мбит/с до 8 Мбит/с.

Услуги индивидуального доступа к сети Интернет по технологии волоконно-оптических линий связи со скоростью соединения более 8 Мбит/с.

Услуги местной телефонной связи, за исключением абонентов, субсидируемых по услуге индивидуального доступа к сети Интернет. Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.

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