В Казахстане сокращен перечень услуг в секторе почтовой связи
Фото: Zakon.kz
Приказом МЦРИАП от 14 мая 2025 года внесены изменения в Перечень универсальных услуг связи, сообщает Zakon.kz.
В частности, сокращен Перечень услуг связи, закрепленный в секторе почтовой связи.
Теперь он выглядит так:
- Услуги по пересылке нерегистрируемого письма.
- Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке.
Ранее почта оказывала еще две услуги:
- Услуги по пересылке нерегистрируемой почтовой карточки.
- Услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли.
Перечень услуг связи, закрепленный в секторе телекоммуникаций, остался прежним:
- Услуги индивидуального доступа к сети Интернет со скоростью соединения от 2 Мбит/с до 8 Мбит/с.
- Услуги индивидуального доступа к сети Интернет по технологии волоконно-оптических линий связи со скоростью соединения более 8 Мбит/с.
- Услуги местной телефонной связи, за исключением абонентов, субсидируемых по услуге индивидуального доступа к сети Интернет.
Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.
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