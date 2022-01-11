Пресс-секретарь Путина высказался о выводе миссии ОДКБ из Казахстана

Его слова приводит ТАСС.

Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться. Дмитрий Песков

Также он ответил на вопрос о том, откуда Москва получает данные о возможном участии иностранных группировок в беспорядках в Казахстане.

Я не обладаю той информацией, которую имеют наши соответствующие службы, но, безусловно, идет обмен информацией по линии специальных служб, в том числе и в рамках ОДКБ. В рамках этого обмена российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные. Здесь главное не то, какой информацией обладает российская сторона, а то, из какой информации исходят казахстанские коллеги, и президент (Казахстана Касым-Жомарт. – Прим. ред.) Токаев вчера говорил об этом. Именно это должно являться и является первоисточником. Дмитрий Песков

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена».

Через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ. Этот процесс займет не более 10 дней. Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом выступления президента на заседании Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.