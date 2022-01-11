17:25 11.01.2022
Как будут работать банки до 19 января
Фото: Zakon.kz
О режиме работы банков второго уровня в период ЧП – с 11 по 19 января 2022 года, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.
По информации агентства, большинство банков второго уровня возобновили полноценную работу отделений и устройств.
Более подробную информацию о работе конкретных отделений банков второго уровня необходимо уточнять в call-центрах и мобильных приложениях.
АО «Отбасы банк» на всей территории Казахстана работает с 9:00 до 17:00.
Фото: АРРФР