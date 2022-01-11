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Законодательство РК
17:25 11.01.2022

Как будут работать банки до 19 января

работа банков Фото: Zakon.kz
О режиме работы банков второго уровня в период ЧП – с 11 по 19 января 2022 года, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства, большинство банков второго уровня возобновили полноценную работу отделений и устройств.

Более подробную информацию о работе конкретных отделений банков второго уровня необходимо уточнять в call-центрах и мобильных приложениях.

работа банков

Фото: АРРФР

АО «Отбасы банк» на всей территории Казахстана работает с 9:00 до 17:00.

Лариса Черненко
АРРФР Казахстан
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