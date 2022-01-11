Как будут работать банки до 19 января

По информации агентства, большинство банков второго уровня возобновили полноценную работу отделений и устройств.

Более подробную информацию о работе конкретных отделений банков второго уровня необходимо уточнять в call-центрах и мобильных приложениях.

Фото: АРРФР

АО «Отбасы банк» на всей территории Казахстана работает с 9:00 до 17:00.