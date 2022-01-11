Мажилис согласовал кандидатуры членов правительства Казахстана

Данный вопрос рассмотрен на заседаниях комитетов Мажилиса в соответствии со ст. 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Процедура согласования кандидатов на должность министров в Мажилисе включает в себя ответы на вопросы депутатов, информирование кандидатом о планах по развитию соответствующей отрасли, а также о предлагаемых путях решения актуальных проблем.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Так были представлены:

членам Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию по поручению премьер-министра Казахстана – кандидатура Скляра Романа Васильевича для назначения на должность первого заместителя премьер-министра;

членам Комитета Мажилиса по финансам и бюджету – кандидатура Султанова Бахыта Турлыхановича для назначения на должность заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции;

депутатам Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию – кандидатура Тугжанова Ералы Лукпановича для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

После процедуры вопросов и ответов члены профильных комитетов приняли заключения, в которых, в частности, отмечается возможность рекомендовать данные кандидатуры для назначения на соответствующие должности.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

На заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию также согласованы:

кандидатура Умарова Аскара Куанышевича для назначения на должность министра информации и общественного развития;

кандидатура Аймагамбетова Асхата Канатовича – на должность министра образования и науки;

кандидатура Гиният Ажар Гиниятовны – на должность министра здравоохранения;

кандидатура Шапкенова Серика Жамбуловича – на должность министра труда и социальной защиты населения;

кандидатура Абаева Даурена Аскербековича – на должность министра культуры и спорта.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Члены Комитета Мажилиса по вопросам экономической реформы и регионального развития также согласовали:

кандидатуру Куантырова Алибека Сакеновича для назначения на должность министра национальной экономики;

кандидатуру Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – на должность министра индустрии и инфраструктурного развития;

кандидатуру Мусина Багдата Батырбековича – на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Комитет Мажилиса по финансам и бюджету согласовал кандидатуру Жамаубаева Ерулана Кенжебековича на должность министра финансов.

Члены Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию по итогам состоявшихся консультаций приняли заключения о возможности рекомендовать представленные по поручению премьер-министра страны кандидатуры:

Брекешева Сериккали Амангалиевича – на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов;

Акчулакова Болата Ураловича – на должность министра энергетики;

Ильина Юрия Викторовича – на должность министра по чрезвычайным ситуациям.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Члены Комитета Мажилиса по аграрным вопросам адресовали свои пожелания и актуальные вопросы развития агропромышленного сектора Карашукееву Ерболу Шыракпаевичу, кандидатура которого была представлена на должность министра сельского хозяйства, а депутаты Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе – Мусину Канату Сергеевичу, кандидатура которого представлена на должность министра юстиции.

По итогам обсуждения профильные комитеты Мажилиса приняли заключения о возможности рекомендовать данные кандидатуры для назначения на должности руководителей соответствующих министерств.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра. Его кандидатуру поддержали все 89 депутатов.