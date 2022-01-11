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Законодательство РК
17:43 11.01.2022

Аида Балаева назначена замруководителя АП РК

рк, ап, назначение Фото: primeminister.kz
Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации президента РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал глава государства и его опубликовали на сайте Акорды.

Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года в Алматинской области.

Образование:

  • Алматинский государственный университет имени Абая (2000) – учитель русского языка и литературы;

  • Казахский национальный аграрный университет (2007) – юрист.

Трудовой стаж:

  • ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия РК, исполняющая обязанности начальника управления информации по городу Алматы (1999-2004);

  • первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы (2004-2006);

  • директор Департамента внутренней политики города Алматы (2006-2008);

  • директор департамента, начальник Управления внутренней политики г. Астаны (2008-2010);

  • заместитель акима г. Астаны (02.2010-12.2014);

  • заведующий Отделом внутренней политики Администрации президента РК (30.12.2014-07.2019);

  • помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (22.07.2019-04.05.2020);

  • министр информации и общественного развития РК (04.05.2020, переназначена с 18.01.2021).

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана.

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