Аида Балаева назначена замруководителя АП РК
Соответствующий указ подписал глава государства и его опубликовали на сайте Акорды.
Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении.
Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года в Алматинской области.
Образование:
Алматинский государственный университет имени Абая (2000) – учитель русского языка и литературы;
Казахский национальный аграрный университет (2007) – юрист.
Трудовой стаж:
ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия РК, исполняющая обязанности начальника управления информации по городу Алматы (1999-2004);
первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы (2004-2006);
директор Департамента внутренней политики города Алматы (2006-2008);
директор департамента, начальник Управления внутренней политики г. Астаны (2008-2010);
заместитель акима г. Астаны (02.2010-12.2014);
заведующий Отделом внутренней политики Администрации президента РК (30.12.2014-07.2019);
помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (22.07.2019-04.05.2020);
министр информации и общественного развития РК (04.05.2020, переназначена с 18.01.2021).
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана.