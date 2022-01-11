18:00 11.01.2022
Айбек Дадебаев назначен управляющим делами президента Казахстана
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Айбека Дадебаева управляющим делами президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича управляющим делами президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении.
Также распоряжением главы государства Дадебаев Айбек освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК.
Кроме того, указом Касым-Жомарта Токаева Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности управляющего делами президента РК.