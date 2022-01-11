Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:00 11.01.2022

Айбек Дадебаев назначен управляющим делами президента Казахстана

назначение Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Айбека Дадебаева управляющим делами президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича управляющим делами президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Также распоряжением главы государства Дадебаев Айбек освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК.

Кроме того, указом Касым-Жомарта Токаева Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности управляющего делами президента РК.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости