Айбек Дадебаев назначен управляющим делами президента Казахстана

Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича управляющим делами президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Также распоряжением главы государства Дадебаев Айбек освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК.

Кроме того, указом Касым-Жомарта Токаева Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности управляющего делами президента РК.