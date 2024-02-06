Айбек Дадебаев возглавил Администрацию президента

6 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Айбека Дадебаева новым руководителем Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

"Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.

Ранее Дадебаев занимал пост управляющего делами президента.

Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в Алматы.

Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2001, 2003). Имеет дипломатический ранг Советника II класса.

Трудовой стаж начинал с преподавателя кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

В 2008-2011 годах был экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, И.о. помощника председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

С 2011 по 2013 год являлся третьим секретарем постоянного представительства Республики Казахстан в ООН, Женева.

2013-2019 годы – заместитель заведующего, заведующий Секретариатом председателя Сената Парламента РК.

2019-2021 годы – заместитель начальника канцелярии президента.

28.05.2021 – 11.01.2022 – заместитель управляющего делами президента.

11 февраля 2022 года был назначен управляющим делами президента, переназначен 28 ноября 2022 года.

Ранее должность руководителя Администрации президента занимал Олжас Бектенов. 6 февраля 2024 года указом Касым-Жомарта Токаева он стал новым премьер-министром Казахстана.