В Казахстане назначен новый кабинет министров — кто они

Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра. С 2019 года он занимал должность заместителя премьер-министра.

Ералы Тугжанов переназначен на пост заместителя премьер-министра. Эту должность он занимает с 2020 года.

Мухтар Тлеуберди остался заместителем премьер-министра — министром иностранных дел. Эту должность он занимает с января 2021 года.

Бахыт Султанов переназначен министром торговли и интеграции. На эту должность он был назначен в 2019 году. Кроме того, Султанов получил новую должность заместителя премьер-министра.

Галымжан Койшыбаев сохранил за собой должность руководителя Канцелярии премьер-министра, которую занимает с 2019 года.

Мурат Бектанов остался министром обороны. Он был назначен на эту должность в августе 2021 года.

Ерлан Тургумбаев сохранил за собой пост министра внутренних дел, на который был назначен в 2019 году.

Аскар Умаров – новый министр информации и общественного развития. С августа 2021 года он работал вице-министром информации и общественного развития. Умаров в разные годы был шеф-редактором, заместителем директора «РТРК «Казахстан», гендиректором МИА «Казинформ».

Ербол Карашукеев остался министром сельского хозяйства. На эту должность его назначили в сентябре 2021 года.

Канат Мусин — новый министр юстиции. С июня 2021 года был судьей Верховного суда РК. По образованию юрист. В разные годы Мусин работал заместителем прокурора города Астаны, возглавлял столичный Департамент юстиции.

Асхат Аймагамбетов продолжит работать министром образования и науки.

Ажар Гиният — новый министр здравоохранения. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия», Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Государственное и местное управление», а также Almaty Management University (ALMU), МВА по специальности «Деловое администрирование». До назначения на пост главы Минздрава Гиният занимала должность вице-министра здравоохранения.

Серик Шапкенов продолжит работать министром труда и социальной защиты населения.

Каирбек Ускенбаев — новый министр индустрии и инфраструктурного развития. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР по специальности «Юрист», Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина по специальности «Организатор-экономист», а также Дипакадемию Евразийского национального университета им. Гумилева по специальности «Международные отношения». В разные годы работал заместителем председателя комитета по приватизации Акмолинской области, заместителем министра национальной экономики. До назначения Ускенбаев был первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.

Ерулан Жамаубаев сохранил пост министра финансов.

Даурен Абаев стал новым министром культуры и спорта. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международное право», Лейденский университет, Евразийский гуманитарный институт. В разные годы работал пресс-секретарем президента Казахстана, министром информации и коммуникаций. С мая 2020 года Абаев занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента.

Юрий Ильин сохранил за собой пост министра по чрезвычайным ситуациям.

Алибек Куантыров — новый министр национальной экономики. Окончил Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», «Лингвистика и межкультурная коммуникация», а также Мичиганский университет по стипендии «Болашақ» (2010). Он магистр прикладной экономики. В разные годы Куантыров работал главным экспертом Департамента инвестиционной политики и планирования Минэкономики, заместителем заведующего Отделом канцелярии Первого Президента – Елбасы. С февраля 2021 года был вице-министром национальной экономики.

Багдат Мусин продолжит работать министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Сериккали Брекешев сохранил за собой пост министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Болат Акчулаков — новый министр энергетики. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Экономист», а также Образовательный центр нефтегазовой промышленности по специализации «Оценка контрактов на недропользование» и «Экономика нефтедобычи». В разные годы Акчулаков был президентом нацкомпании «КазМунайГаз», вице-министром нефти и газа, вице-министром энергетики. До назначения работал управляющим директором по управлению активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына».