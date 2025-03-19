Ерлан Аккенженов стал новым министром энергетики Казахстана

Ерлан Аккенженов возглавил Министерство энергетики Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Текст документа 19 марта 2025 года опубликовали на сайте Акорды:

"Назначить Аккенженова Ерлана Кудайбергеновича министром энергетики Республики Казахстан".

Ерлан Аккенженов родился 12 мая 1979 года в Алматы. Окончил Высшую школу права "Әділет", Университет "Астана".

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации.

В 2004-2012 годах работал на руководящих должностях на предприятиях нефтегазовой отрасли, в 2012-2016 годах – главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol), с 2016 по 2022 год – в коммерческих структурах, а с июля 2022 года по июнь 2023 года – начальником Управления маркетинга нефтепродуктов АО "НК "КазМунайГаз".

С июня 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.

Материал по теме Токаев подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии

Министром энергетики Казахстана с 4 апреля 2023 года был Алмасадам Саткалиев, который 18 марта 2025 года указом президента возглавил новое Агентство по атомной энергии.