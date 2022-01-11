Алихан Смаилов представил новых министров

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Представляя министра национальной экономики Алибека Куантырова, премьер-министр отметил, что это министерство является ключевым в структуре правительства.

Перед вашим министерством стоят большие задачи по координации новой политики социально-экономического развития страны. Главой государства поставлены задачи по проведению глубоких структурных реформ экономики, направленных на повышение качества экономического развития и благосостояния наших граждан. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Выступая перед коллективом Министерства энергетики, глава правительства отметил необходимость недопущения дефицита нефтепродуктов, газа и электроэнергии, необоснованного роста цен.

Необходимо уделить особое внимание вопросам развития геологоразведки, нефтегазохимии и атомной промышленности, а также расширения нефтегазовых проектов. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Премьер-министр представил министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева.

Перед вашим министерством поставлены очень большие задачи по развитию промышленности, строительства, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Для дальнейшего экономического роста страны и равномерного регионального развития недавно был принят национальный проект «Сильные регионы – драйвер роста страны», в рамках которого определены приоритетные проекты по строительству, реконструкции автомобильных дорог республиканского и местного значения. Эту работу необходимо качественно и в срок провести. Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил довести рост обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Нужно усилить работу по импортозамещению, реализацию инвестиционных проектов в конкурентоспособных отраслях экономики. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Представляя министра здравоохранения Ажар Гиният, глава правительства подчеркнул, что медицинские работники страны стоят на передовой борьбы с пандемией.

Сейчас во всем мире идет новая волна роста заболеваемости. Необходимо четко держать ситуацию под контролем, мониторить и верно выстраивать сценарии дальнейшего развития заболеваемости. Следует и далее повышать уровень развития отечественного здравоохранения, улучшать качество медицинского обслуживания населения. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Премьер-министр представил министра информации и общественного развития Аскара Умарова.

На министерство возложена большая ответственность по взаимодействию гражданского общества и государства, укреплению межнациональных отношений. Сейчас это актуально как никогда. Надо усилить работу по вопросам религии и межконфессионального согласия. Важно, чтобы наша молодежь не вовлекалась в деструктивные течения. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Премьер-министр подчеркнул необходимость повышенного внимания к молодежной, семейной и информационной политике.

Представляя министра культуры и спорта Даурена Абаева, глава правительства отметил важность совершения качественного рывка в развитии отечественного спорта, дальнейшего развития культуры и сферы туризма.

Премьер-министр представил министра юстиции Каната Мусина.

Министерству юстиции предстоит и далее осуществлять эффективную работу по правовому обеспечению государства, усилить внимание на качестве законопроектной деятельности и ее координации, обеспечить четкое исполнение плана законопроектных работ правительства в текущем году. Особое внимание уделить решению поднятого главой государства вопроса комплексной модернизации правозащитной сферы. Премьер-министр РК Алихан Смаилов