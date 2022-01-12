ВОЗ: Более половины Европы будет заражено «омикрон-штаммом» в ближайшие недели

Такой прогноз озвучил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на пресс-конференции.

Он пояснил, что уже в первую неделю 2022 года число зараженных жителей Европы увеличилось на 7 миллионов.

Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (европейского. – Прим. ред.) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие шесть – восемь недель. Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге

По его словами, данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «омикрон» обладает высокой трансмиссивностью, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован.

Из-за высокой скорости распространения «омикрона» растет уровень госпитализаций и нагрузка на системы здравоохранения, уточнил Ханс Клюге. По его мнению, у стран, пока не затронутых «омикроном», есть последняя возможность спланировать свои действия до начала существенного роста заболеваемости.

ВОЗ выяснила, что темпы роста заражения «омикроном» значительно превышают скорость распространения «дельты». Этот показатель уже стабилизировался во многих странах.