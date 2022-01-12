Казахстанец Скатов вышел в финал квалификации Чемпионата Австралии-2022

Четвертая ракетка Казахстана Тимофей Скатов преодолел два круга одиночного разряда австралийского первенства.

На старте Скатов переиграл француза Уго Гренье, 25-го сеяного (сильнейшего участника) этих состязаний – 6:3, 6:2.

Затем за выход в финал отборочного раунда Тимофей был сильнее хозяина кортов Дэйна Суини – 6:4, 6:2.

Теперь казахстанский теннисист ждет победителя матча Хуан Пабло Варильяс (Перу) и Гастао Элиас (Португалия), чтобы разыграть путевку в основную стадию Чемпионата Австралии.

Также 12 января свои полуфиналы в квалификации проведут казахстанцы Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко.