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Все о теннисе

Три казахстанских теннисиста не смогли преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Австралии

Три казахстанских теннисиста не смогли преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 09:49 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Мельбурне (Австралия) проходит отборочный турнир Australian Open. Матч первого круга квалификации провел казахстанский теннисист Тимофей Скатов (196 АТР), сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Скатов уступил хорвату Борне Гойо (446 АТР) со счетом 3:6, 4:6. 

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Казахстанец оформил три эйса, не допустил двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех. 

Таким образом, первый раунд квалификации Australian Open не смогли преодолеть все три наших теннисиста. Михаил Кукушкин проиграл эстонскому игроку Марку Лаялю (234 АТР) со счетом 0:6, 2:6. Дмитрий Попко потерпел поражение от Коулмана Вона (Гонконг, 172 АТР) – 5:7, 6:3, 5:7.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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