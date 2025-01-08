Три казахстанских теннисиста не смогли преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Австралии

Все о теннисе

В Мельбурне (Австралия) проходит отборочный турнир Australian Open. Матч первого круга квалификации провел казахстанский теннисист Тимофей Скатов (196 АТР), сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Скатов уступил хорвату Борне Гойо (446 АТР) со счетом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Казахстанец оформил три эйса, не допустил двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех.

Таким образом, первый раунд квалификации Australian Open не смогли преодолеть все три наших теннисиста. Михаил Кукушкин проиграл эстонскому игроку Марку Лаялю (234 АТР) со счетом 0:6, 2:6. Дмитрий Попко потерпел поражение от Коулмана Вона (Гонконг, 172 АТР) – 5:7, 6:3, 5:7.