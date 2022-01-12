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07:25 12.01.2022

АвтоЦОНы Казахстана возобновили работу

госуслуги Фото: Zakon.kz
Пока не работают спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы спецЦОНов в этих регионах будет сообщено позже, передает Zakon.kz.

12 января в Казахстане за исключением трех регионов заработают спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам. График работы – с 09:00 до 18:00 в будни, сообщили в МЦРИАП.

Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыва клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах.Председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов

Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. Посетителей призвали соблюдать нормы санитарной безопасности.

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