АвтоЦОНы Казахстана возобновили работу

12 января в Казахстане за исключением трех регионов заработают спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам. График работы – с 09:00 до 18:00 в будни, сообщили в МЦРИАП.

Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыва клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах. Председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов

Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. Посетителей призвали соблюдать нормы санитарной безопасности.