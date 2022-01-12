Количество заболевших КВИ резко выросло в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 3 312,

в Алматы – 210,

в Шымкенте – 221,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 75,

в Алматинской области – 69,

в Атырауской области – 139,

в ВКО – 78,

в Жамбылской области – 52,

в ЗКО – 79,

в Карагандинской области – 75,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 125,

в Мангистауской области – 156,

в Павлодарской области – 46,

в СКО – 31,

в Туркестанской области – 55.

Всего в стране подтверждено 1 004 464 случаев.

1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 212,

в Алматы – 342,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 36,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 67,

в Жамбылской области – 27,

в ЗКО – 57,

в Карагандинской области – 107,

в Костанайской области – 66,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 98,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 965 796 человек.