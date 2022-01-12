Количество заболевших КВИ резко выросло в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 3 312,
в Алматы – 210,
в Шымкенте – 221,
в Акмолинской области – 48,
в Актюбинской области – 75,
в Алматинской области – 69,
в Атырауской области – 139,
в ВКО – 78,
в Жамбылской области – 52,
в ЗКО – 79,
в Карагандинской области – 75,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 125,
в Мангистауской области – 156,
в Павлодарской области – 46,
в СКО – 31,
в Туркестанской области – 55.
Всего в стране подтверждено 1 004 464 случаев.
1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 212,
в Алматы – 342,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 36,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 22,
в ВКО – 67,
в Жамбылской области – 27,
в ЗКО – 57,
в Карагандинской области – 107,
в Костанайской области – 66,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 98,
в СКО – 32,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 965 796 человек.
Новость по теме