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08:17 12.01.2022

Количество заболевших КВИ резко выросло в Казахстане

COVID-19 Казахстан 12 января Фото: pixabay
За сутки в стране зарегистрировали на 2594 заболевших больше, чем днем ранее. Общее количество зарегистрированных случаев за весь период превысило миллион, сообщает Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 3 312,

  • в Алматы – 210,

  • в Шымкенте – 221,

  • в Акмолинской области – 48,

  • в Актюбинской области – 75,

  • в Алматинской области – 69,

  • в Атырауской области – 139,

  • в ВКО – 78,

  • в Жамбылской области – 52,

  • в ЗКО – 79,

  • в Карагандинской области – 75,

  • в Костанайской области – 39,

  • в Кызылординской области – 125,

  • в Мангистауской области – 156,

  • в Павлодарской области – 46,

  • в СКО – 31,

  • в Туркестанской области – 55.

Всего в стране подтверждено 1 004 464 случаев.

1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 212,

  • в Алматы – 342,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 36,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Атырауской области – 22,

  • в ВКО – 67,

  • в Жамбылской области – 27,

  • в ЗКО – 57,

  • в Карагандинской области – 107,

  • в Костанайской области – 66,

  • в Кызылординской области – 6,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 98,

  • в СКО – 32,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 965 796 человек.

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