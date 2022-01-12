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10:00 12.01.2022

Возобновляются торги на валютном рынке KASE

фондовая биржа Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила о возобновлении c 12 января торгов иностранными валютами, передает Zakon.kz.

В период c 12 по 14 января 2022 года будут проводиться торги финансовыми инструментами на фондовом и валютном рынках в следующем режиме.

Торги ценными бумагами на фондовом рынке будут проводиться с 11.30 до 15.30 (по времени города Нур-Султана).

Торги иностранными валютами на валютном рынке – с 10.15 до 15.00.

На фондовом рынке первая клиринговая сессия будет проводиться с 13.00 до 14.30, вторая клиринговая сессия – с 15.30 до 17.00.

На валютном рынке итоговая клиринговая сессия будет проводиться с 15.00 до 17.00.

По результатам каждой клиринговой сессии будут проводиться расчеты по соответствующим биржевым сделкам.

Лариса Черненко
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