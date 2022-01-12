10:00 12.01.2022
Возобновляются торги на валютном рынке KASE
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила о возобновлении c 12 января торгов иностранными валютами, передает Zakon.kz.
В период c 12 по 14 января 2022 года будут проводиться торги финансовыми инструментами на фондовом и валютном рынках в следующем режиме.
Торги ценными бумагами на фондовом рынке будут проводиться с 11.30 до 15.30 (по времени города Нур-Султана).
Торги иностранными валютами на валютном рынке – с 10.15 до 15.00.
На фондовом рынке первая клиринговая сессия будет проводиться с 13.00 до 14.30, вторая клиринговая сессия – с 15.30 до 17.00.
На валютном рынке итоговая клиринговая сессия будет проводиться с 15.00 до 17.00.
По результатам каждой клиринговой сессии будут проводиться расчеты по соответствующим биржевым сделкам.