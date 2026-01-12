#Казахстан в сравнении
Финансы

Курс доллара слегка снизился на торгах 12 января

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,84 тенге, снизившись на 0,24 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,46 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,11 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,1-514,4 тенге, евро – по 594,2-599,7 тенге, рубли – по 6,35-6,49.

Мировые цены на нефть растут на торгах 12 января.

Так, мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,21%, до $63,47 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI выросли на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,15%, до $59,21 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 509,94 тенге, евро – 593,88 тенге, рубля – 6,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 января, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
