Курс доллара слегка снизился на торгах 12 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,84 тенге, снизившись на 0,24 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,46 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,11 тенге (+0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,1-514,4 тенге, евро – по 594,2-599,7 тенге, рубли – по 6,35-6,49.
Мировые цены на нефть растут на торгах 12 января.
Так, мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,21%, до $63,47 за баррель.
Февральские фьючерсы на WTI выросли на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,15%, до $59,21 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 509,94 тенге, евро – 593,88 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 января, можно здесь.