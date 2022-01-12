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10:00 12.01.2022

Умер известный телеведущий Михаил Зеленский

телеведущий Михаил Зеленский Фото: wikimedia
Популярный российский журналист, телеведущий шоу «Прямой эфир» Михаил Зеленский умер в Доминикане, передает Zakon.kz.
Вечная память… На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский… - написал в Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Как сообщили РИА Новости в посольстве России, журналист умер во время отдыха в Доминикане.

По предварительным данным, у телеведущего случился инсульт. Ему было 46 лет.

Анастасия Стативкина
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