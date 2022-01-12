Умер известный телеведущий Михаил Зеленский

Вечная память… На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский… - написал в Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Как сообщили РИА Новости в посольстве России, журналист умер во время отдыха в Доминикане.

По предварительным данным, у телеведущего случился инсульт. Ему было 46 лет.