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Мир

Эфир популярного польского утреннего шоу закончился госпитализацией телеведущей

ведущая попала в больницу после утреннего шоу в Польше, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 22:38 Фото: скриншот видео
Телеведущая Мажена Рогальская после инцидента во время эфира популярного польского утреннего шоу попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, все произошло из-за неудачного трюка иллюзиониста Марчина, в ходе которого в руку телеведущей вонзился гвоздь.

Как уточняется, фокусник использовал четыре бумажных пакета, в одном из которых был спрятан острый предмет. Уверенный в своем мастерстве, Марчин ударил рукой Мажены по одному из мешков, но допустил роковую ошибку. Удар пришелся именно на тот пакет, где находился гвоздь. Телеведущая громко закричала от боли, когда острый предмет пронзил ее руку.

Отмечается, что Мажена подняла руку, увидев висящий на ней гвоздь. Иллюзионист сначала не понял, что произошло, и даже рассмеялся, но, осознав ситуацию, впал в панику.

Марчин быстро вывел ведущую из студии и доставил ее в больницу для оказания медицинской помощи. Позже телеведущая сообщила в соцсетях, что с ней все в порядке, и поблагодарила зрителей за поддержку. Она также отметила, что трюк был заранее отработан на репетициях и фокусник не хотел причинить ей вред.

Согласно информации издания, после случившегося иллюзионист отказался публично извиняться, но объяснил, что трюк не удался из-за непредвиденной ошибки. Сама пострадавшая пошутила, что это был "самый острый момент" в ее карьере.

Ранее Мадина Садвакасова предстала в "новых" образах и восхитила поклонников.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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