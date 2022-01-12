Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:11 12.01.2022

Похищенные товары нашли на съемной квартире у мародеров в Шымкенте

полиция Фото: Zakon.kz
В Шымкенте задержали мародеров, разгромивших торговый центр, передает Zakon.kz.

По информации «Хабар 24», четверо подозреваемых - жители Туркестанской области.

Полицейские обыскали съемную квартиру.

В качестве вещественных доказательств изъяты похищенные товары: бытовая техника, продукты питания, алкоголь и гигиенические средства.

Во время массовых беспорядков был похищен банкомат.

Также полицейскими был задержан еще один подозреваемый, совершивший кражу из торгового центра.

Оказалось, что похищенные вещи он спрятал в комнате отдыха автомойки, где работал. Помимо похищенных товаров, в комнате был обнаружен предмет со специфическим запахом и вырезанная пластиковая бутылка с желтой жидкостью внутри, а также кастет. Ералы Жумаханбетов, комендант Шымкента

В настоящее время по фактам проводится расследование.

Анастасия Стативкина
Беспорядки-2022 Шымкент
Зарубежные эксперты оценили речь Токаева
11.01.2022
ForteBank объявляет о назначении нового председателя правления
12.01.2022
КНБ: Преступники пытались захватить башню «Коктобе»
11.01.2022
В Казахстане могут ужесточить карантин
12.01.2022
Токаев прибыл в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости