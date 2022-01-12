10:11 12.01.2022
Похищенные товары нашли на съемной квартире у мародеров в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
По информации «Хабар 24», четверо подозреваемых - жители Туркестанской области.
Полицейские обыскали съемную квартиру.
В качестве вещественных доказательств изъяты похищенные товары: бытовая техника, продукты питания, алкоголь и гигиенические средства.
Во время массовых беспорядков был похищен банкомат.
Также полицейскими был задержан еще один подозреваемый, совершивший кражу из торгового центра.
Оказалось, что похищенные вещи он спрятал в комнате отдыха автомойки, где работал. Помимо похищенных товаров, в комнате был обнаружен предмет со специфическим запахом и вырезанная пластиковая бутылка с желтой жидкостью внутри, а также кастет. Ералы Жумаханбетов, комендант Шымкента
В настоящее время по фактам проводится расследование.