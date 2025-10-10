В Казахстане продлили запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
Принят совместный приказ министра сельского хозяйства и министра финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.
"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.
Ранее запрет на вывоз маточного поголовья был продлен в апреле 2025 года. Временный запрет введен в целях исключения массового вывоза, а также обеспечения стабильности роста поголовья сельскохозяйственных животных, пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет сроком на полгода на вывоз сжиженного газа и бычков крупного рогатого скота.
