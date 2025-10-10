#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане продлили запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец

Фото: primeminister.kz
Принят совместный приказ министра сельского хозяйства и министра финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.

Ранее запрет на вывоз маточного поголовья был продлен в апреле 2025 года. Временный запрет введен в целях исключения массового вывоза, а также обеспечения стабильности роста поголовья сельскохозяйственных животных, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет сроком на полгода на вывоз сжиженного газа и бычков крупного рогатого скота.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
