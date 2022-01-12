КГА опубликовал информацию о международных рейсах

12 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 36 международных рейсов в/из г. Москва, Дубаи, Франкфурт, Стамбул, Кутаиси, Ташкент, Пхукет, Гоа, Санкт-Петербург, Коломбо, Бишкек, Мале, Омск, Тбилиси и отменено два рейса из/в г. Красноярск.

Из/в г. Актау, Шымкент, Туркестан, Атырау, Актобе, Уральск планируется выполнение 18 международных рейсов из/в г. Ургенч, Нукус, Амстердам, Стамбул, Шарджа, Пхукет, Москва.

Из г. Алматы, Актау, Туркестана отменено выполнение 20 рейсов в/из г. Стамбул, Дубаи, Сеул, Минск, Кувейт, Калининград, Душанбе, Москва, Ургенч.

Итого по Казахстану планируется выполнение 54 рейсов и отменено 22 рейса. Международное авиасообщение г. Нур-Султана полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines. Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Нур-Султан с 13 января текущего года.

Аэропорт Алматы временно не работает. Там подсчитывают ущерб от беспорядков. Накануне, 11 января, сообщалось, что воздушная гавань технически готова к возобновлению работы.