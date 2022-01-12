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Законодательство РК
11:13 12.01.2022

Смаилов: Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем

эпидситуация, коронавирус, вакцинация Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил держать эпидситуацию по коронавирусу под контролем, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов напомнил, что в настоящее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырауской области.

Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем. Необходимо усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований. Министерству здравоохранения, акиматам увеличить количество пцр-тестирований, провести оперативный мониторинг и обеспечить готовность медицинских работников, больничных резервных мест, а также достаточность лекарственных средств и медицинских изделий. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава правительства также поручил активизировать работу мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому, обеспечения их бесплатными лекарственными средствами, а также проработать меры по недопущению в аптеках дефицита лекарств.

Хочу отметить очень низкие темпы ревакцинации. Поэтому поручаю Министерству здравоохранения и акиматам значительно увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль.Глава кабмина РК

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В завершение премьер-министр выразил признательность всем медицинским работникам, которые в сложное для страны время круглосуточно оказывают помощь пострадавшим, спасают жизни раненым.

Медики на себе испытали агрессию террористов, захватывавших больницы, автомобили скорой помощи. Уважаемые медицинские работники, спасибо вам за профессионализм и героизм, за готовность в любых условиях оказать помощь населению! Алихан Смаилов
Мадина Мамырханова
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