Смаилов: Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем

Алихан Смаилов напомнил, что в настоящее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырауской области.

Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем. Необходимо усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований. Министерству здравоохранения, акиматам увеличить количество пцр-тестирований, провести оперативный мониторинг и обеспечить готовность медицинских работников, больничных резервных мест, а также достаточность лекарственных средств и медицинских изделий. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава правительства также поручил активизировать работу мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому, обеспечения их бесплатными лекарственными средствами, а также проработать меры по недопущению в аптеках дефицита лекарств.

Хочу отметить очень низкие темпы ревакцинации. Поэтому поручаю Министерству здравоохранения и акиматам значительно увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль. Глава кабмина РК

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В завершение премьер-министр выразил признательность всем медицинским работникам, которые в сложное для страны время круглосуточно оказывают помощь пострадавшим, спасают жизни раненым.