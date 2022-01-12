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Законодательство РК
10:42 12.01.2022

В Казахстане могут ужесточить карантин

рк, карантин, ужесточение, планы, минздрав, мвк Фото: Zakon.kz
Карантин могут ужесточить в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
С учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание МВК будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне.Ажар Гиният

Ранее она рассказала, что резкое ухудшение эпидситуации связано с выявлением «омикрон-штамма».

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