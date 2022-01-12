В Казахстане могут ужесточить карантин

С учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание МВК будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне. Ажар Гиният

Ранее она рассказала, что резкое ухудшение эпидситуации связано с выявлением «омикрон-штамма».