10:42 12.01.2022
В Казахстане могут ужесточить карантин
Фото: Zakon.kz
Карантин могут ужесточить в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
С учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание МВК будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне.Ажар Гиният
Ранее она рассказала, что резкое ухудшение эпидситуации связано с выявлением «омикрон-штамма».