Оперативники МВД РК проводят изъятие оружия у подозреваемых в беспорядках

Отмечается, что на 12 января 2022 года при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области задержаны граждане, у которых изъяты три единицы нарезного карабина, 11 пистолетов «Макарова», похищенные во время беспорядков, магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм.

В Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановлен автомобиль марки Mersedes-Bens, в котором обнаружены и изъяты резиновая дубинка и светошумовая граната, которыми завладели протестующие в ходе нападения на акимат города.

В Жамбылской области задержан гражданин, у которого изъяты пять ружей, 110 патронов различного калибра и три магазина от автомата и пистолета, похищенные из охотничьего магазина.

В Таразе обнаружены и изъяты автомат Калашникова и нарезная винтовка «ТОЗ 18». Также около ТД Sulpak в коробке были обнаружены четыре светозвуковых гранаты без запалов. Проводится проверка.

В Кызылординской области задержан гражданин, у которого изъято похищенное во время штурма зданий полиции помповое ружье «Форт-500».

По данным фактам начаты досудебные расследования.