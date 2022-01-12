Депутат призывает немедленно начать платную вакцинацию Pfizer

Мажилисмен Гани Хамзин отметил, что фракция уже поднимала вопрос о необходимости обеспечения казахстанцев вакцинами, признанными ВОЗ. Но на сегодняшний день в Казахстане доступна вакцинация препаратами «Спутник V», QazVac и Sinopharm для всех и Pfizer для некоторых категорий казахстанцев, из которых лишь Sinopharm и Pfizer признаны ВОЗ.

Он напомнил, что 16 ноября был поддержан проект постановления правительства о возможности использования Pfizer по желанию на платной основе, но вакцинацию этим препаратом до сих пор не начали.

Наши граждане оказались в ситуации, когда, находясь в своей стране, они не могут вакцинироваться препаратом, одобренным ВОЗ. Это создает колоссальные трудности. Так, студенты-стипендиаты программы «Болашак», чья учебная программа начинается в январе-феврале текущего года, не имея возможности и дальше ждать платный Pfizer, вынуждены ездить в соседние страны за вакциной. Самыми популярными направлениями у них являются Кыргызстан и Узбекистан. Депутат Мажилиса Гани Хамзин

Он подчеркнул, что Pfizer ждет вся страна, учитывая и казахстанцев, которые хотят ревакцинироваться. Но жители столицы, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей продолжают жаловаться на то, что для ревакцинации в их регионах доступен только QazVac.

У многих людей есть возможность заплатить за Pfizer, однако они вынуждены ждать неопределенный срок. До сих пор нигде не опубликована точная дата начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе. Это срывает планы людей. У них создается негативное отношение ко всем инициативам министерства здравоохранения. Гани Хамзин

К примеру, врачи, которым по рекомендации Минздрава уже нужно ревакцинироваться, постоянно испытывают стресс на работе и подвергают свою жизнь опасности в ожидании Pfizer. Предприниматели, которым нужно вылететь в Европу, откладывают свой вылет из-за сложности с получением вакцин, одобренных ВОЗ.

Минздрав оставляет этих людей наедине со своими проблемами. Депутат Гани Хамзин

По словам депутата, решить этот вопрос мог бы отечественный препарат QazVac, если бы он был аккредитован ВОЗ, но пока по продвижению в этом направлении также нет достаточной информации.

В этой связи депутатская фракция «Ак жол» предлагает:

Немедленно начать вакцинацию препаратами, признанными ВОЗ, стипендиатов программы «Болашак», предпринимателей, выезжающих за рубеж для деловых переговоров с иностранными партнерами, и других желающих граждан при необходимости на платной основе.

Обеспечить достаточное количество вакцин, одобренных ВОЗ, для всех категорий граждан, в том числе для ревакцинации.

Опубликовать точную дату начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе. Приступить к этой вакцинации в кратчайшие сроки.

Сообщить о предпринимаемых мерах для международного признания отечественного препарата QazVac Всемирной организацией здравоохранения и фармацевтическими администрациями ведущих стран мира.