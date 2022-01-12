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10:12 12.01.2022

Резкое ухудшение эпидситуации связано с выявлением «омикрон-штамма» – Ажар Гиният

рк, covid-19, эпидситуация, минздрав Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заболеваемость коронавирусом в Казахстане за последние две недели выросла на 41%. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
Заболеваемость коронавирусом в Казахстане за последние две недели выросла на 41%. Эпидситуация по КВИ резко ухудшилась. За последние сутки зарегистрировано 4810 случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом, и 79 случаев с отрицательным ПЦР-тестом. Репродуктивное число с 1 января выросло в два раза.Ажар Гиният

По ее данным, к этому часу в «красной» зоне находится Казахстан и внутри страны города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Атырауская область.

В «желтой» зоне – Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Мангистауская области.

Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.

Ухудшение эпидситуации напрямую связано с выявлением «омикрон-штамма» в стране. По результатам генетических исследований на начало января данный штамм обнаружен в городах Алматы и Нур-Султан. Особенностью варианта «омикрон» являются высокая заразность и повышенный риск повторного заражения.Ажар Гиният

Ранее сообщалось, что количество заболевших КВИ резко выросло в Казахстане.

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