12:42 12.01.2022
В Казахстане продлили сроки представления финансовой отчетности в период ЧП
Фото: pixabay
Национальный банк Казахстана сообщил о продлении сроков представления отчетности финансовым сектором в период чрезвычайного положения, сообщает Zakon.kz.
В частности, сроки продлены:
для банков второго уровня, субъектов страхового рынка и рынка ценных бумаг в зависимости от вида отчета;
для организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, уполномоченных и ипотечных организаций, АО «Казпочта», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», коллекторских агентств, кредитных бюро.
Сроки представления отчетности продлены до 28 января 2022 года (включительно).
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте НБК.