Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы

24 декабря стало известно, что Жандарбек Бекшин уходит с поста главного санврача Алматы. С 27 декабря по 4 января его обязанности исполняла Карлыгаш Абдижаббарова.

5 января Садвакас Байгабулов стал исполнять обязанности главного государственного санитарного врача Алматы.

Байгабулов родился в 1974 году. Окончил Карагандинскую государственную медакадемию по специальности «Врач гигиенист-эпидемиолог», Центрально-Казахстанскую академию по специальности «Юриспруденция», а также Карагандинский госуниверситет им. академика Е.А. Букетова по специальности «Экономика». В разные годы был главой Департамента санэпиднадзора по Карагандинской области, главным санврачом Нур-Султана, главным санврачом Павлодарской области, главным санврачом Атырауской области. До того, как стать и.о. главного санврача Алматы, был заместителем главного санврача Алматы.

Байгабулов рассказал журналистам, что из-за циркуляции штамма «омикрон» увеличивается заболеваемость среди горожан, Алматы перешел в «красную» зону.

Ужесточение ограничительных мер в городе Алматы будет принято в течение пяти дней, возможно, и ранее. Конечно, это дополнительная нагрузка на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в Алматы. Но коронавирус никуда не ушел, активно поражает непривитое население. И.о. главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов

Подробнее о карантинных ограничениях будет сообщено позже.