Аэропорт Алматы начнет работать 13 января

Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января 2022 года с 00:00. В связи с введением комендантского часа в городе Алматы работа аэропорта будет осуществляться с 08:00 до 21:00. Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам. Пресс-служба аэропорта Алматы

5 января произошло нападение на аэропорт Алматы. О том, что воздушная гавань и пять самолетов захвачены, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Позже стало известно, что аэропорт освободили.

Накануне, 11 января, в аэропорту сообщили, что воздушная гавань технически готова к возобновлению работы.