14:48 12.01.2022
Аэропорт Алматы начнет работать 13 января
Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января 2022 года с 00:00. В связи с введением комендантского часа в городе Алматы работа аэропорта будет осуществляться с 08:00 до 21:00. Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.Пресс-служба аэропорта Алматы
5 января произошло нападение на аэропорт Алматы. О том, что воздушная гавань и пять самолетов захвачены, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Позже стало известно, что аэропорт освободили.
Накануне, 11 января, в аэропорту сообщили, что воздушная гавань технически готова к возобновлению работы.
Аэропорт Алматы технически готов к возобновлению работы
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