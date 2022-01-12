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14:48 12.01.2022

Аэропорт Алматы начнет работать 13 января

Международный аэропорт Алматы Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Алматы возобновит работу 13 января, передает Zakon.kz.
Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января 2022 года с 00:00. В связи с введением комендантского часа в городе Алматы работа аэропорта будет осуществляться с 08:00 до 21:00. Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.Пресс-служба аэропорта Алматы

5 января произошло нападение на аэропорт Алматы. О том, что воздушная гавань и пять самолетов захвачены, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Позже стало известно, что аэропорт освободили.

Накануне, 11 января, в аэропорту сообщили, что воздушная гавань технически готова к возобновлению работы.

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