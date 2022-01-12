Смаилов переговорил с главой Кабмина Кыргызстана

Как сообщается на сайте официального информационного ресурса премьер-министра РК, Акылбек Жапаров поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны.

Отмечается, что стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой. Алихан Смаилов

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.