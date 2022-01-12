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Законодательство РК
15:24 12.01.2022

Смаилов переговорил с главой Кабмина Кыргызстана

алихан смаилов, акылбек жапаров, телефон, разговор Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте официального информационного ресурса премьер-министра РК, Акылбек Жапаров поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны.

Отмечается, что стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой.Алихан Смаилов

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Динара Халдарова
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