15:24 12.01.2022
Смаилов переговорил с главой Кабмина Кыргызстана
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте официального информационного ресурса премьер-министра РК, Акылбек Жапаров поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны.
Отмечается, что стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.
Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой.Алихан Смаилов
Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.