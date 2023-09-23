О чем говорили главы правительств Казахстана и Кыргызстана на переговорах

В Таразе с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и председателя кабинета министров – руководителя АП Кыргызстана Акылбека Жапарова прошло 11-ое заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.



Они отметили, что благодаря усилиям глав двух государств казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство в последние годы обрело высокую динамику.

Так, между республиками стабильно растет взаимный товарооборот.

В 2022 году объем торговли увеличился на порядка 19% и достиг $1,3 млрд.

Вместе с тем позитивная динамика наблюдается и в этом году.

За 7 месяцев товарооборот вырос на 13% и составил $757 млн.

Как отметил Алихан Смаилов, наряду с этим развивается сотрудничество в транзитно-транспортной, коммуникационной, туристической и других областях.

Главы правительств Казахстана и Кыргызстана также договорились продолжать тесное взаимодействие в водной сфере в духе взаимного уважения и добрососедства с учетом интересов обеих стран.

"Крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и рационального водопользования, имеющей прямое влияние на жизнедеятельность наших граждан. В целях обеспечения справедливого и прозрачного управления водными ресурсами нам необходим действенный механизм мониторинга путем оцифровки межгосударственных водохозяйственных каналов. Важно обеспечить осуществление обмена гидрологической информацией, в частности, по приточности к водохранилищам и забору воды по всему бассейну", - подчеркнул премьер Казахстана.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.

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