С 13 января открывается горный курорт «Шымбулак»

«Режим работы канатных дорог «Медеу-Шымбулак» – с 8:30 до 18:00», – говорится в сообщении горного курорта.

Подчеркивается, что ночные катания будут отменены до 19 января.

В ночь на 5 января в Алматы активизировались экстремистские группировки. В мегаполисе начались массовые беспорядки и мародерство. Во всех регионах Казахстана был введен режим ЧП. Соответствующие указы подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.