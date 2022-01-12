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15:51 12.01.2022

С 13 января открывается горный курорт «Шымбулак»

Шымбулак Фjто: Zakon.kz
На сайте курорта разместили информацию о режиме работы канатных дорог, передает Zakon.kz.

«Режим работы канатных дорог «Медеу-Шымбулак» – с 8:30 до 18:00», – говорится в сообщении горного курорта.

Подчеркивается, что ночные катания будут отменены до 19 января.

В ночь на 5 января в Алматы активизировались экстремистские группировки. В мегаполисе начались массовые беспорядки и мародерство. Во всех регионах Казахстана был введен режим ЧП. Соответствующие указы подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Оксана Житникова
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