Канатную дорогу Медеу – Шымбулак закроют до лета

Горнолыжный курорт "Шымбулак" временно закрывает канатные дороги для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона, сообщает Zakon.kz.

В акимате Алматы сообщили, что канатная дорога Медеу – Шымбулак будет недоступна в период с 13 мая по 2 июня, а канатные дороги "Комби-1" и "Комби-2" будут закрыты с 13 мая по 31 мая. В то же время канатная дорога "ККД-4" будет функционировать в обычном режиме.



Также сообщается о работах по укорачиванию несущего тягового каната гондольной дороги Медеу – Шымбулак с 19 по 24 мая 2024 года, что может вызвать ограничение проезда из-за строительных работ.

"Для подъема на Шымбулак будет доступен пеший проход по студенческой тропе. Профилактические работы направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной работы канатных дорог в предстоящем летнем сезоне", – говорится в сообщении акимата.

Об изменении в расписании работ и дате возобновления работы канатных дорог обещают сообщить дополнительно.

31 марта в районе горнолыжного курорта Шымбулак на лавиносборе №17 ("Эдельвейс") сошла самопроизвольная снежная лавина.

