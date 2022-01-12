Касым-Жомарт Токаев о восстановлении Алматы: Это дело чести для меня

Как сообщается на сайте Акорды, на заседании оперативного штаба с докладами выступили председатель Правительственной комиссии, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, министр обороны Мурат Бектанов, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Фото: akorda.kz

Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов.

В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.

Фото: akorda.kz

Как сообщил аким Бакытжан Сагинтаев, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что в пострадавшем здании акимата размещалось 14 городских управлений, которые сейчас передислоцированы в резервные здания, а также в подведомственные организации.

Фото: akorda.kz

Кроме того, ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков.

В своем выступлении глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны.

Фото: akorda.kz

Президент поручил Правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также будет оказана поддержка пострадавшим предпринимателям.

Вы знаете, Алматы – мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также сообщил о предстоящем выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ.

Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

По итогам заседания оперативного штаба Правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.

Фото: akorda.kz