Утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам казахстанцев, пострадавших при ЧП

Порядок распространяется на банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, МФО, а также ломбарды и кредитные товарищества.

Как отмечается, порядок распространяется на банковские займы и микрокредиты, выданные кредитными организациями до 5 января 2022 года физическим и юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям.

Так, согласно документу, кредитные организации приостанавливают выплаты по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа или микрокредита заемщика при наличии объективных причин ухудшения его финансового состояния или нанесенного ущерба в период ЧП.

Предусматривается, что кредитная организация в индивидуальном порядке проводит оценку влияния чрезвычайного положения на финансовое состояние и деятельность заемщика.

Отсрочка платежей по кредиту предоставляется с 5 января 2022 года на период, определенный кредитной организацией по согласованию с заемщиком, по результатам оценки его финансового состояния.

Для получения отсрочки платежей по кредиту заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме, в котором указать причину отсрочки, с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния.

Заявление может быть подано в кредитную организацию до 31 января 2022 года.

Заявление о предоставлении отсрочки платежей по кредиту подается в кредитную организацию с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи, либо путем личного посещения заемщиком офиса кредитной организации.

Срок рассмотрения кредитными организациями заявлений заемщиков составляет 10 рабочих дней.

Как отмечается, отсрочка платежей по кредиту предоставляется по согласованию кредитной организации с заемщиком без подписания дополнительных соглашений к договорам банковского займа или микрокредита, либо к договорам субсидирования и гарантирования.

При этом указывается, что отсрочка платежей по кредиту на условиях в данном случае не является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о нем в кредитные бюро.

Кредитным организациям запрещается взимать с заемщиков комиссии и иные платежи за рассмотрение заявления и изменение договоров банковского займа, микрокредита или залога, иных связанных договоров.

На период отсрочки платежей по кредиту кредитная организация прекращает претензионно-исковую работу по данному заемщику и уведомление заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности.

На период действия ЧП и отсрочки платежей по кредиту кредитная организация:

не начисляет и не требует уплаты неустойки (штрафов, пени) по договорам банковского займа или микрокредита заемщика;

не осуществляет капитализацию (суммирование) начисленного и просроченного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) к сумме основного долга по договорам банковского займа или микрокредита.

Посмотреть полный текст документа можно здесь.