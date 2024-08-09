Отсрочка по кредитам для солдат-срочников: утверждены правила

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 5 августа 2024 года внесло изменения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным изменениям, в Правилах рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита появилась новая глава, регламентирующая порядок предоставления военнослужащим срочной воинской службы отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению на период срочной воинской службы и 60 дней после ее окончания.

Микрофинансовая организация (МФО) в течение 15 календарных дней со дня получения от кредитного бюро сведений по заемщикам, призванным на срочную воинскую службу (заемщик – военнослужащий), предоставляет по договору о предоставлении микрокредита отсрочку платежей по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по микрокредиту, о чем уведомляет заемщика – военнослужащего в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита.

Отсрочка платежей предоставляется способом, определяемым МФО, с увеличением срока микрокредита и сохранением размера платежей, без подписания дополнительных соглашений к договору о предоставлении микрокредита или договору залога. Требование об увеличении срока микрокредита не распространяется при досрочном погашении (возврате) микрокредита.

При отказе от отсрочки платежей заемщик-военнослужащий (либо третье лицо, действующее в его интересах по доверенности) в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления МФО направляет заявление об отказе в письменной форме, либо через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита. МФО в течение 15 календарных дней со дня получения данного заявления уведомляет заемщика способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита об отмене отсрочки платежей и возобновлении начисления вознаграждения по микрокредиту.

При увольнении заемщика – военнослужащего со срочной воинской службы до истечения срока воинской службы по призыву МФО по истечении 60 дней со дня исключения его из списков воинской части прекращает предоставление отсрочки платежей и возобновляет начисление вознаграждения по микрокредиту, о чем уведомляет его в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита.

По заемщику – военнослужащему, имеющему просроченную задолженность по основному долгу или начисленному вознаграждению, МФО не применяет меры, предусмотренные подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 7 и (или) пунктом 5 статьи 9-2 Закона о микрофинансовой деятельности на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания.

При увольнении заемщика – военнослужащего со срочной воинской службы до истечения срока воинской службы по призыву микрофинансовая организация по истечении 60 дней со дня исключения его из списков воинской части возобновляет применение мер, предусмотренных подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 7 и (или) пунктом 5 статьи 9-2 закона о микрофинансовой деятельности.

Напомним, в пп. 1-1 п. 1 ст. 7 речь идет об уступке права требования по договору о предоставлении микрокредита, а в п. 5 ст. 9-2 закона – о передаче задолженности на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству, обращении с иском в суд о взыскании суммы долга, а также об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Требования настоящей главы не распространяются на договор о предоставлении микрокредита, по которому имеется вступивший в законную силу судебный акт, исполнительная надпись о взыскании задолженности по договору о предоставлении микрокредита, мировое соглашение или соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, заключенное для урегулирования задолженности по договору о предоставлении микрокредита либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности по договору о предоставлении микрокредита.

Также изменения внесены в Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа.

В документ добавлена новая глава, регулирующая порядок предоставления по договору банковского займа военнослужащим срочной воинской службы отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению. Ее содержание идентично порядку предоставления отсрочки солдатам-срочникам по микрокредитам, который мы описали выше.

Кроме того, поправками предусмотрено расширение каналов взаимодействия между кредитором и заемщиком при помощи объектов информатизации.

Так, начиная с 1 октября 2024 года банк или МФО в течение 15 календарных дней после дня получения заявления от заемщика, рассматривает заявление о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита или займа и в письменной форме, а также через объекты информатизации, предоставляющие банку или МФО возможность осуществить идентификацию заемщика посредством применения идентификационных средств, либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита или займа, сообщает заемщику об одном из следующих решений:

о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа;

о встречном предложении по изменению условий договора банковского займа;

об отказе в изменении условий договора банковского займа с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

В период рассмотрения заявления банк или МФО не требует досрочного погашения микрокредита.

Недостижение взаимоприемлемого решения между банком или МФО и заемщиком в течение 30 календарных дней с даты получения решения банка или МФО считается отказом в изменении условий договора о предоставлении микрокредита. Данный срок может быть продлен при наличии согласия обеих сторон.

Постановление вводится в действие с 20 августа 2024 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 октября 2024 года.